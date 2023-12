Benefiz-Cup in Meerbusch Fußballturnier als Beispiel für gelebte Integration

Das Benefizturnier in der Lanker Soccerhalle war das bereits zweite Event, das die FFB in ihrer noch jungen Vereinshistorie ausrichteten. Das dritte ist bereits in Planung. Am 1. Mai 2024 werden sie im Stadion am Eisenbrand in Büderich ein Freundschaftsspiel gegen die Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf austragen.