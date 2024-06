Sport und Integration Fußball-Fest der Vielfalt am Eisenbrand

Am Samstag, 27. Juli, findet ab 11 Uhr im Büdericher Stadion am Eisenbrand das „Fußballfest der Vielfalt“ statt. Dazu sind Hobbykicker, Familien, Neuzugewanderte und Alteingesessene eingeladen, die sich gemeinsam am Fußballspiel erfreuen und Kontakte knüpfen sollen. Für dieses interkulturelle Fußballturnier werden noch Mannschaften sowie Spielerinnen und Spieler gesucht.