Fußball in Meerbusch OSV ist voll in der Bezirksliga angekommen

Das jüngste Match bei Mitaufsteiger Red Stars Mönchengladbach war für die Osterather richtungsweisend. Sie entschieden es durch Tore von Marc Rommel (14./49.), Frederic Klausner (23./59.) und Andreas Spada (49.) klar mit 5:0 (2:0) für sich. Aufgrund des guten Saisonstarts die Ziele zu ändern, käme Klein aber nicht in den Sinn: „Über jeden Platz, den wir am Ende weiter vorne in der Tabelle landen, ist niemand böse. Wichtig ist aber nur, dass wir am letzten Spieltag über dem Strich stehen.“