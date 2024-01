Religion in Meerbusch Evangelische Gemeinden in Osterath und Büderich haben sich vereint

Die Geschichte der evangelischen Kirchengemeinden in den Ortsteilen Büderich und Osterath endete offiziell am 31. Dezember. Am 1. Januar begann eine neue Geschichte. „Es ist das Ergebnis eines Prozesses, in dem wir uns über Jahre aufeinander zubewegt haben“, sagt Wilfried Pahlke. Er ist einer von vier Pfarrern der neu gegründeten, fusionierten Evangelischen Kirchengemeinde Büderich Osterath.