Erfolgsprojekt in Meerbusch Bürgerwäldchen hat noch Platz für 13 Bäume

Das Bürgerwäldchen-Projekt ist eine Erfolgsgeschichte, die die Stadt gemeinsam mit dem Umweltförderverein Meerbusch bereits im Frühjahr 1998 gestartet hat. Damals war die Aktion ein absolutes Novum. Bis zum Frühjahr 2009 wurden etwa im Lanker Bürgerwäldchen an der Großen Gasse insgesamt 630 Obstbäume gepflanzt, die Meerbuscher Familien zu besonderen Anlässen wie Geburt, Jubiläen oder Hochzeiten gespendet hatten. Von da an erfreuten sich das Baumspenden in Meerbusch wachsender Beliebtheit: Auf das kleine Bürgerwäldchen 2 an der Osterather Straße in Strümp mit 29 Laubbäumen folgten knapp 180 Laub- und Obstbäume im Landschaftspark am Strümper Buschend. Auch das kleine Bürgerwäldchen 4 am Kullenberg in Langst-Kierst war innerhalb kürzester Zeit mit Baumspenden versorgt.