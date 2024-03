Wirtschaft in Meerbusch Stadt führt Feierabendmärkte ein

Essen aus verschiedenen Ländern, dazu Bier, Wein, Cocktails oder Nicht-Alkoholisches und die Gelegenheit zu einem entspannten Plausch – das erwartet die Besucher der Feierabend-Märkte, die die Stadt in diesem Jahr erstmalig plant. Fünf sollen es für den Start werden. Und Marc Pesch ist überzeugt: „Das wird eine Bereicherung für Meerbusch werden. Denn wir treffen auf ein Publikum, das gerne zu solchen Veranstaltungen hingeht.“ Der Grevenbroicher organisiert die Street-Food-Märkte in Meerbusch zusammen mit seinem Kompagnon Dustin Thissen. Der erste ist geplant für Dienstag, 16. April, an der Hochstraße in Osterath.