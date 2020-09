Serie Meerbusch Früher und Heute : Niederdonk - ein Ortsteil im Wandel

Büderich Die Niederdonker Idylle der Vorkriegszeit scheint auf den ersten Blick bis heute noch immer unverändert. In der Kapelle heiraten Meerbuscher Paare besonders gerne.

Gleichwohl ist die Zeit auch an dem Ortsteil, der nur aus wenigen Höfen bestand, nicht spurlos vorüber gegangen. Den größten Wandel hat die am Ende des Weges gelegene Wirtschaft und Bäckerei Bender durchgemacht. Zwar sind es immer noch seine Nachkommen, die hier für Gastlichkeit bürgen und immer noch treffen sich hier die Büdericher Schützen wie schon seit Jahrzehnte am Pfingstdienstag. Doch von dem Gebäude ließ ein Bombenangriff am 22. Oktober 1944 nichts als einen Schutthaufen. Die kürzlich im hohen Alter von 90 Jahren verstorbene Magda Schwarz erinnerte sich noch, wie sie auf den Trümmern des Familienbetriebes stand. Nach dem Krieg entstand hier nach und nach das heutige Gebäude mit mehreren Sälen und Gesellschaftszimmern, Hotel und Gartenterrasse. Zuerst wurden noch die abgeklopften Ziegel wiederverwendet, später Erweiterungen vorgenommen.