Vereine in Meerbusch : Fronhof unterstützt „Verein engagiert“

Lank-Latum Fronhof-Inhaber Frank Winzen hat jetzt eine Spende in Höhe von 1.200 Euro an den „Verein engagiert“ überreicht. Das Team um den Vorsitzenden Alexander Gronwald sucht aktuell Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.

Der 2016 gegründete „Verein engagiert“ mit Sitz am Marktplatz in Lank-Latum hat sich auf die Fahnen geschrieben, mit jungen – vorwiegend ehrenamtlich tätigen – Leuten, älteren Menschen vor Ort zur Seite zu stehen. Alle sozialen Aktivitäten werden aus Spenden finanziert. Umso glücklicher war der erste Vorsitzende Alexander Gronwald jetzt über eine Gabe des benachbarten „Fronhof“.

Während des monatelangen Lockdowns konnten die Kunden des rustikalen Restaurants Gutscheine erwerben. Zehn Prozent dieser Einnahmen wurden dabei von Winzen für den guten Zweck zurückgehalten. Insgesamt kamen auf diesem Weg 600 Euro zusammen. Diese Summe verdoppelte Fronhof-Inhaber Frank Winzen jetzt noch einmal, so dass er dem „Verein engagiert“ nun eine Spende in Höhe von 1200 Euro überreichen konnte.

Dafür möchte der Verein nun wieder verstärkt die Tätigkeiten aufnehmen, die ihn vor der Pandemie ausgezeichnet haben: Das Besuchen älterer Menschen in Seniorenheimen oder anderen sozialen Einrichtungen. Jedes Wochenende gingen damals rund 70 Jugendliche in kleinen Gruppen in solche Häuser – nicht nur in Lank-Latum-Latum, sondern auch in Strümp und Kaarst. „Wir sind mit den Leuten spazieren gegangen, haben mit ihnen Gesellschaftsspiele gespielt oder haben ihnen etwas vorgelesen“, sagt Gronwald.