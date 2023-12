Musikalisch in Meerbusch Benefiz-Jazz-Konzert im Friseur-Salon

Den tristen Winter vergessen lassen und den Start in die Karnevals-Session feiern – das waren für Jürgen Strerath nur einige der Beweggründe, um in seinen Friseur-Salon an der Witzfeldstraße in Büderich zu einem Konzert einzuladen. Der Friseurmeister selbst ist Trompeter aus Leidenschaft, ließ in den vergangenen Jahren vielfach ausgiebige Hörproben hören – beispielsweise im Forum Wasserturm, beim Konzert des Böhler Orchesters, bei diversen Schützenfesten oder während eines Soloauftritts bei den Tolkien Tagen am Niederrhein. Jetzt aber hat er den Friseursalon zum Jazz-Lokal gemacht, stand mit „sehr guten Freunden“ auf der improvisierten Salon-Bühne und brachte auch die an den großen Schaufensterscheiben Vorbeigehenden zum Staunen. Mit dabei waren die vielseitig bekannten Solotrompeter Dirk Wittfeld und der auch mit Rumba-Kugeln vertraute Posaunist Frank Meyer. Die Zuhörerinnen und Zuhörer ließen sich mitreißen von Ohrwürmern aus dem Jazz-, Pop-, Schlager- und Blues-Genre. Strerath erläuterte jeden Titel, ging oft ausführlich auf die Komponisten und auch mit dem Titel verknüpfte Ereignisse ein. Seiner Aufforderung, „sich gern zu der Musik zu bewegen“, kam das Publikum nur zögernd nach. Aber es ging begeistert mit den Rhythmen mit, ließ die Füße wippen und klatschte – zu Melodien wie „La Montanara“, „Night and Day“, „Besame Mucho“, „My Way“, „Moon River“, „Spanish Eyes“, „What a Wonderful World“ oder auch „Aus Böhmen kommt die Musik“. Jürgen Strerath erzählte, dass seine Musik-Leidenschaft schon sehr früh ausgeprägt war, er oft durch das Rhein-Kreis-Gebiet gefahren ist, um die Musik irgendwo aufzuspüren: „Zum Schützenfest in Allrath im Zelt spielte eine Band, die sich anhörte wie das Hazy-Osterwald-Sextett. Der Bandleader in Allrath aber war Klaus Klaaßen.“ Darüber, dass sich die Musiker in Büderich wiedergetroffen haben und Klaaßen Strerath seine Trompete schenkte, haben wir hier berichtet. Jetzt saß Klaus Klaaßen im Publikum und war begeistert, wie Strerath zum Konzertende auf seinem ehemaligen Instrument spielte: „Schön, dass die Herren neben ihren Berufen auch Musik machen.“ Und die im Publikum sitzenden Büdericher Gisela Kaufhold und Dieter Golibrzuch fanden es großartig, so nahe an den Musikern zu sein und selbst deren Mimik verfolgen zu können: „Das war alles sehr authentisch.“ Jürgen Strerath ließ dann bei der Zugabe „Hello Dolly“ auch seine wohlklingend-geschulte Stimme hören. Er freut sich, dass das Publikum quasi als Eintritt 250 Euro gespendet hat. „Ich habe die Summe verdoppelt und gebe sie als Spende weiter an die Ökumenische Hospizgruppe Kaiserswerth.“ Vielleicht gibt es bei Gelegenheit weitere Musik-Formate im Friseur-Salon.