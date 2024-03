Freizeit in Meerbusch Frisches Angebot für junge Rentner

Die Begegnungsstätte Am Kapittelsbusch in Büderich hat eine bewegte Geschichte hinter sich. In den 1970er-Jahren wurde sie in der Werkssiedlung des Stahlunternehmens Böhler eröffnet. „Als das Haus gegründet wurde, sind die Leute bei Böhler mit 56 Jahren in Rente gegangen“, berichtet Oswald Hepner, der Vorsitzende des Meerbuscher Seniorenbeirates. Über die Jahrzehnte änderten sich die Interessen und Besucher der Einrichtung. Ebenso die Besitzer. Es gab Querelen. 2008 erwarb der Mönchengladbacher Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) den Seniorentreff vom insolventen Awo-Kreisverband Grevenbroich. Der Betrieb der Begegnungsstätte war damals mit einem jährlichen Minus von 20.000 Euro verbunden.