Claudia Kuhs Mit der Expertin durch Meerbuschs Geschichte

Claudia Kuhs sprüht vor Lebendigkeit und guter Laune, wenn sie von ihrer Tätigkeit spricht. Die 55-Jährige ist Stadtführerin - und die Geschichte vor Ort sei beileibe kein angestaubtes Thema, sondern immer wieder faszinierend, sagt sie. „Viele Menschen wissen gar nicht, was für spannende Ereignisse sich in ihrer Heimat abgespielt haben oder wo sich bedeutende Landmarken befanden.“ So habe sich die erste Zollstation auf Meerbuscher Boden in Strümp befunden, wo heute die alte Tankstelle steht, die oft als Setting für Filmaufnahmen genutzt wird. Erst später sei diese nach Büderich am Brühl verlegt worden. Das ehemals Alte Gasthaus Peter, heute Antony’s, und die gegenüberliegenden Gebäude hätten dann viele Jahrzehnte als der Ort fungiert, wo der Landesherr von den durchreisenden Kaufleuten einen Obolus verlangte. „Mein Ziel ist es, Geschichte leicht zu vermitteln, aber auch auf den Punkt zu bringen“, erklärt Kuhs. Von der heutigen Stadtbahnlinie U76 weiß sie zu erzählen, dass diese 1898 als die erste elektrische Schnellzugkleinbahn Europas galt.