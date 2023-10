Politik in Meerbusch Frauen Union Meerbusch mit neuem Vorstand

Als Ehrengäste waren Ina Scharrenbach, Vorsitzende der FU NRW und NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, sowie Heike Troles, Vize-Vorsitzende der CDU Rhein-Kreis Neuss und Sprecherin für Gleichstellung in der CDU-Landtagsfraktion, geladen. Sie wiesen in einer offenen Diskussionsrunde darauf hin, dass in dieser Wahlperiode Themen der FU nicht mehr komplett im Fokus stehen. „Es gilt weiter, die Gleichstellung im Blick zu haben und auch die Gewalt gegen Frauen“, erklärt Troles und betont, dass das Thema Stärkung der Frauen in den Berufen weiter nach vorn gebracht werden muss. Nicht alle Aktivitäten der 16 in NRW aktiven Kompetenz-Centren für Frauen würden auch die Frauen im ländlichen Raum mitnehmen: „Das zu ändern, ist uns sehr wichtig.“