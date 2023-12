Handballvereine aus Meerbusch TDL-Frauen wollen im Derby alle Kräfte mobilisieren

Nur drei Wochen nach dem 32:26-Heimsieg des TuS TD 07 Lank gegen den TV Vorst kommt es in der Herren-Landesliga am Samstag um 17.30 Uhr in Vorst zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden Teams, die derzeit die ersten beiden Plätze belegen. „Wir möchten die Partie ähnlich angehen wie das Hinspiel und versuchen, dem Gegner erneut unser Konzept aufzuzwingen“, sagt Trainer Alexander Gronwald. Die jüngste 24:29-Niederlage in Kempen bewertet er im Hinblick auf das Gipfeltreffen nicht über: „Wir haben dort keine gute Leistung gezeigt, aber ich bin mir sicher, dass die Jungs in Vorst wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen werden.“ Dass der eine oder andere Akteur körperlich nicht bei 100 Prozent ist, spielt für ihn ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle: „Das gilt es am Samstag auszublenden und nochmal über die Grenzen hinauszugehen.“