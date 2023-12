Handball-Teams aus Meerbusch TDL-Teams wollen in der Erfolgsspur bleiben

In den letzten beiden Partien des Jahres wollen die Lanker nochmal alle Kräfte bündeln, schließlich wollen sie als Spitzenreiter überwintern. Bevor es am darauffolgenden Wochenende zum Gipfeltreffer beim TV Vorst kommt, gastieren sie am Samstag um 19 Uhr bei der VT Kempen. „Im Angriff haben wir inzwischen große Fortschritte gemacht. Deshalb richten wir den Fokus nun wieder darauf, die Abwehr zu stabileren“, so Gronwald. Dies werde insbesondere in Kempen der Schlüssel zum Erfolg sein, da in der dortigen Halle kein Harz erlaubt sei. „Das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor“, warnt der TDL-Coach. „Da wir sicher den einen oder anderen technischen Fehler mehr kompensieren müssen, ist es umso wichtiger, dass wir hinten gut stehen.“