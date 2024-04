Handball in Meerbusch TDL-Frauen wollen Meisterschaft perfekt machen

Am Samstag um 19.30 Uhr empfängt er mit seiner Mannschaft Kellerkind TV Geistenbeck II am Forstenberg. In den übrigen drei Partien warten im SV Neukirchen (3.), TV Anrath (4.) und VT Kempen (6.) noch drei Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. „Vorst hat im Vergleich zu uns auf dem Papier das leichtere Restprogramm. Nichtsdestotrotz wollen wir uns nicht beirren lassen. Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir in den Duellen gegen gute Gegner immer auf den Punkt da waren“, sagt Gronwald.