Sport in Meerbusch Frauen-Coach des OSV tritt überraschend zurück

Im Sommer 2021 hatte das Brüderduo die Nachfolge von Hans Bruns angetreten, der zuvor fast 15 Jahre lang für das Osterather Damen-Team verantwortlich war. Gleich in ihrer ersten Saison führten die beiden ihre Team zum Aufstieg in die Landesliga. Die zurückliegende Spielzeit hatten die OSV-Frauen als Neuling als Fünfter abgeschlossen. In der aktuellen Runde könnten sie sogar noch ein bisschen besser abschneiden. Nach der Hinrunde belegen sie den dritten Platz. Spitzenreiter SV Rosellen, der 14 Siege aus 14 Spielen holte und mit 42 Punkten klar die Tabelle anführt, ist wohl nicht mehr einzuholen. Die Vizemeisterschaft ist aber noch drin, denn das derzeit zweitplatzierte Bayer Uerdingen hat nur zwei Zähler mehr auf dem Konto (30) als Osterath (28). „Unser Ziel war, erneut in der Spitzengruppe zu landen. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg“, sagt der neue OSV-Coach. Mit der generellen Entwicklung seiner Schützlinge sei er zufrieden. Was noch fehle, sei die Konstanz. „Wir müssen noch lernen, unsere Leistung kontinuierlich auf den Platz zu bringen.