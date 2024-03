Neue Heimat in Meerbusch Frauen aus der Ukraine berichten

Ein dringendes Problem haben die fünf Frauen jedoch. Ihr Ausweis, der ihren Aufenthalt legitimiert, läuft in diesem Monat ab. Einen Termin bei der Ausländerbehörde in Grevenbroich zu bekommen, um den Ausweis zu verlängern oder ein neues Dokument zu beantragen, sei aber bereits seit November nicht möglich. „Die Aufenthaltserlaubnisse von Geflüchteten aus der Ukraine, die vor dem russischen Angriffskrieg geflohen sind und eine am 1. Februar 2024 gültige Aufenthaltserlaubnis haben, gelten bis zum 4. März 2025 fort. Sie benötigen keinen Termin in der Ausländerbehörde,“ teilt das Amt auf seiner Homepage lapidar mit. Doch mit einem abgelaufenen Ausweis kann beispielsweise Irina nicht ihren Mann besuchen. Das werde in der Stadt Neuss oder in Krefeld ganz anders gehandhabt, erklärt Bettina Furchheim, Leiterin des Pappkartons. Auch Geflüchtete aus anderen Ländern ständen in Grevenbroich vor dem Problem, einen Termin zu bekommen. „Das ist ein Skandal“, sind sich die Ehrenamtlichen im Pappkarton einig, die den Geflüchteten mit Rat und Tat bei den Behördengängen zur Seite stehen. „Ohne Ausweis gibt es für Migranten keinen Job“, verdeutlichen sie.