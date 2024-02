Kultur in Meerbusch Fotografien und Interpretationen der größten Insel der Welt

Ende 2023 war Angelika Kraft mit der Künstlerin Barbara Litt aus Tönisvorst und dem Meerbuscher Fotografen Markus Hoffmann im Stadtwerke-Wasserturm Wesel vertreten. Dort zeigte sie Arbeiten aus ihrer Serie „Polarlichter“ mit Landschaftsinterpretationen von Grönland in Acryl und „Mixed Media“ sowie Fotografien ihrer Grönland-Expedition. Die positive Resonanz auf die Ausstellung veranlasst die Meerbuscherin, zum Start in die Galerie-Saison 2024 diese Serie unter dem Titel „Grönland – Fotografien und malerische Interpretationen“ auch in ihrer Galerie zu zeigen.