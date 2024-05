Mieter in Meerbusch Flüchtlingsfamilie zahlt seit Monaten für leere Wohnung

Das Ehepaar, das einst für eine Nicht-Regierungsorganisation in Afghanistan tätig war, hatte Glück: Es konnte das Land verlassen, ehe die Taliban die Macht übernahmen. In Meerbusch lebte die Familie, zu der eine zweijährige Tochter gehört, zunächst in einem Flüchtlingsheim. Dann hatte sie nach viel Mühe erneutes Glück: Sie konnte zum November 2023 in eine Drei-Zimmer-Wohnung der Wohnungsgesellschaft GWH in Büderich ziehen.