Meerbusch : Flüchtlinge nähen Masken für Meerbuscher

Meerbusch Weil zurzeit die Deutschkurse und andere Aktivitäten ruhen, nutzen zwei afghanische Flüchtlinge die Zeit, zum Nähen. Die Gesichtsmasken können im Strümper Pappkarton gegen eine Spende erworben werden.

Die Nähmaschinen rattern unermüdlich. Konzentriert arbeiten Essa Akbar und Amirali Musewy in der Kleiderkammer der Diakonie im Strümper Pappkarton an einfachen Gesichtsmasken. Der bunte Stoff schiebt sich unter dem Nähfuß hindurch. Der zweite Schritt in der Produktion nach dem Zuschneiden mit der Zackenschere ist geschafft.

Ursprung Im Oktober 2015, als die Flüchtlingswelle auch Meerbusch erreichte, entwickelte sich das ehemalige Jugendzentrum „Pappkarton“ in Strümp zum Begegnungszentrum „Von Hand zu Hand“ der Diakonie, in dem sich Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen treffen und voneinander lernen können.

Essa und Amirali meldeten sich sofort, als sie herumfragte. Nachdem die Zustimmung des Ordnungsamtes für zwei Arbeitsplätze mit mindestens 1,5 Meter Abstand vorlag, konnte es losgehen. „Amirali hat dafür seine eigene Nähmaschine mitgebracht. Eine weitere steht ja in der Kleiderkammer zum Nähen parat“, ergänzt Furchheim. Sie hat neben dem waschbaren Baumwollstoff auch Gummilitze und Pfeifenreiniger besorgt, die im dritten Schritt eingenäht werden, ehe die Masken in Falten gelegt und fertig konfektioniert werden. An den ersten zwei Tagen haben Amirali und Essa bereits rund 160 Stück geschafft. Die meisten sind auf einer Seite uni und auf der anderen bunt gemustert. Es gibt auch kleinere Größen für Kinder. „Wir möchten diese Masken gegen eine Spende an jeden Interessierten abgeben“, sagt Furchheim. Dafür werde sie Termine vereinbaren. Außerdem soll eine größere Menge kostenlos an Meerbuscher Seniorenheime verschenkt werden.