Wiesenfest in Ilverich Krümpelmarkt wie vor 50 Jahren

Der aktuelle Krümpelmarkt hatte allerdings nicht so viel Zulauf. Trotz des schönen Wetters bummelten weniger Besucher als erhofft über die grüne Wiese im Dorfzentrum. Neben einem vielfältigen Kuchenbuffet, dass die Bürger von Ilverich auf die Beine gestellt hatten, gab es Getränke und Würstchen. Britta Meyer hatte sich dort mit drei Wanderfreundinnen an einem Stehtisch getroffen. „Es ist schön hier. Der Platz eignet sich sehr gut für solch eine Veranstaltung“, meinte Meyer. Andere Besucher kamen aus dem Wahllokal gegenüber, wo sie ihre Stimme zur EU-Wahl abgegeben hatten. Die Wiese war mit bunten Flohmarktständen belegt, wobei Kinder auf Decken ihre ausrangierten Spielsachen kostenlos anbieten durften. Viele Anbieter waren aus Ilverich und den umliegenden Dörfern gekommen. Sie machten den Flohmarktverkauf nur hobbymäßig mit Dingen, die sie im Keller gefunden oder in den Schränken aussortiert hatten. Wie Stella Bittner, die mit ihrer Schwester im Fundus ihres Vaters etliche Schätzchen entdeckt hatte. Drei Telefone mit Wählscheibe lagen ebenso auf ihrem Tisch wie altes Besteck und Teller. Damals hat man eben nichts weggeworfen. Auch Julia und Daniel Wittler leben in Ilverich. Sie wohnen direkt gegenüber und hatten daher nur einen Handkarren dabei, um die Spielsachen von Sohn Henri zu transportieren. Der Sechsjährige hatte Spielzeug und Kinderbücher auf seiner Decke ausgebreitet und wartete auf Kundschaft. „Sobald er etwas eingenommen hat, guckt er, was ihm an den anderen Ständen gefällt“, sagten seine Eltern lächelnd. Wie die Ritterburg von Playmobil, die Henri ergattert hatte. Auch die Rakete von Jonas und Glen hatte er im Blick. Doch dafür müsste er selbst noch etwas verkaufen. Die Preise für seine eigenen Angebote machte er spontan. Ein Euro, fünf Euro oder 100 Euro? Fragend sah der Sechsjährige seine Eltern an.