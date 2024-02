Solidarität in Meerbusch Rathaus zeigt Flagge zum Jahrestag des russischen Angriffs

Für Meerbusch hat diese Solidarität eine besondere Bedeutung: Die Stadt sieht sich knapp vier Wochen nach der Besiegelung der neuen Partnerschaft mit der 60.000-Einwohner-Stadt Fastiv im Bezirk Kiew besonders in der Pflicht, Position zu beziehen. „Gegen den russischen Angriffskrieg, der der Ukraine seit zwei Jahren tausendfachen Tod, Zerstörung, Verzweiflung und Not bringt, muss Europa immer neu die Stimme erheben“, so Bommers. Dies könne auch mit kleinen Gesten wie einer Beflaggung von hunderten Rathäusern geschehen. „Mit unserer Partnerschaftsgründung haben wir zudem ein wichtiges Zeichen gesetzt. Es gibt den Menschen in Fastiv das Gefühl, mit ihrer Not in diesen schrecklichen Kriegszeiten nicht ganz allein zu sein.“ Fastivs Bürgermeister Mykhailo Netiazhuk hatte das Städtebündnis bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrages mit Meerbusch als „ein ebenso tröstendes wie ermutigendes Signal“ für seine Landsleute bezeichnet. Wegen der aktuellen Lage in der Ukraine musste dieses treffen per Videokonferenz stattfinden.