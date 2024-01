Großes Kino Schüler drehen Weltraum-Abenteuer

Großes Kino, und das im doppelten Sinn. Für die Premiere von „Rettung im Weltall“, gedreht von der Film-AG der Städtischen Maria-Montessori-Gesamtschule in Büderich, war der größte Saal im Cinestar-Kino angemietet worden. 600 Menschen füllten ihn am Sonntagvormittag bis auf den letzten Platz: Schüler, Lehrer und ganze Familien, die ihre Sprößlinge auf einer riesigen Leinwand sehen wollten. Besonders aufgeregt waren die 55 Mitwirkenden, viele von ihnen auffallend fein herausgeputzt - die Mädchen mit schicken Kleidern, die Jungs mit Fliegen. Dazwischen eine junge Frau in langer roter Abendrobe: Laura-Alina Blüming, Design- und Filmstudentin in Wuppertal und seit 2019 Leiterin der Film-AG. In dieser Zeit entstanden mehrere Kurzfilme: „Aber dann bettelten alle Kinder darum, endlich mal einen langen Film zu drehen“, erzählte sie dem Publikum. Man habe über einige Themen diskutiert und sich in der Abstimmung für das Zukunftsmärchen „Rettung im Weltall“ entschieden.