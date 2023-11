Genießen in Meerbusch „Viele fragen auch nach Rezeptvorschlägen“

Gazzo Ja und Nein. Ich wurde in Gerresheim geboren und meine Eltern waren gerade erst nach Deutschland gekommen und arbeiteten beide bei Zamek. Sie brauchten beide ihre Jobs und gaben mich als Baby zu den Großeltern nach Sizilien. Dort habe ich bis zum Eintritt in den Kindergarten gelebt. Ich erinnere mich an die Zeit aber nur noch, dass ich mit meinem Großvater immer auf Deutsch zählen musste. In Gerresheim lebten damals viele italienische Kinder, so dass wir nach der Grundschule täglich von unserem Italienisch-Lehrer abgeholt wurden, und zum Unterricht gebracht wurden. Meine Töchter haben heute nur noch einmal Italienisch-Unterricht in der Woche.