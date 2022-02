Dienstleistung in Meerbusch : Kein Bankenservice in Bösinghoven

Info

Tatort Ein Geldautomat der Sparkasse Neuss war im Oktober vergangenen Jahres ebenfalls von Unbekannten gesprengt worden. In der vergangenen Woche jedoch wurde am selben Standort – im Edeka-Markt in Bovert an der Gottlieb-Daimler-Straße – ein neues Gerät in Betrieb genommen. Damit gibt es rund fünf Monate nach der Tat für die Bevölkerung in Bovert und Osterath wieder einen SB-Service.