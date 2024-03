Feuerwehreinsatz in Meerbusch Müllpresse von Discounter gerät in Brand

Meerbusch · Zu einem Brand in Osterath musste die Feuerwehr am Samstag ausrücken. Gegen 11.45 Uhr hatte sich bei einem Discounter an der Gottlieb-Daimler-Straße der Inhalt einer Müllpresse entzündet.

11.03.2024 , 16:33 Uhr

Bei einem Lebensmittelgeschäft an der Gottlieb-Daimler-Straße war der Inhalt einer Müllpresse in Brand geraten. Foto: Polizei

„Nachdem eine Angestellte im Lager Brandgeruch wahrgenommen und eine Rauchentwicklung im Bereich der Müllpresse bemerkt hatte, räumte das Personal die Filiale“, berichtet die Polizei. Feuerwehrleute hätten den Müllcontainer im Außenbereich von der Presse getrennt und den Brand gelöscht. Es sei niemand verletzt worden. Die Brandursache werde zurzeit ermittelt.

(sug)