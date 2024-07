Lebensgefahr in Meerbusch Feuerwehr warnt vor Schwimmen im Rhein

Wer einen Menschen im Rhein in Not sehe, solle ihr nicht im Wasser zu Hilfe eilen. „Bleiben Sie am Ufer! Springen Sie nicht selbst in den Rhein“, warnen die Retter. Vielmehr sei die Feuerwehr unter Telefon 112 zu alarmieren. Wichtig sei die genaue Position. „Beachten Sie die Rheinstromkilometer-Tafeln. Nennen Sie Straßen in der Nähe oder bekannte Örtlichkeiten, zum Beispiel Flughafen-Brücke, den Fähranläge oder den Camping-Platz in Langst-Kierst.“