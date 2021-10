Feuerwehr in Meerbusch : Großeinsatz der Feuerwehr nach Brand

Büderich Im Keller eines Hauses befand sich ein Gefahrenstoff, der von Experten bestimmt werden musste. 18 Menschen wurden im Krankenhauf auf Beeinträchtigungen kontrolliert. Sie zeigen bislang keine Symptome.

(stz) Die Feuerwehr Meerbusch ist in der Nacht zu Sonntag kurz vor 2 Uhr zu einem Brand an der Blumenstraße ausgerückt. In dem Keller eines Einfamilienhauses brannte ein Blumengesteck, wodurch sich Rauch entwickelt hatte. Wie die Feuerwehr gestern mitteilte, konnten die Kräfte den Brand schnell löschen. Allerdings fand die Wehr in dem Keller einen Gefahrstoff, der chemisch reagierte. Dazu befanden sich in unmittelbarer Nähe weitere Haushaltschemikalien. Zu Kontrollzwecken wurden 14 Feuerwehrleute, vier zivile Personen und zwei Polizisten ins Krankenhaus gebracht. Bisher zeigt keine der betroffenen Personen Symptome.