Einsatzbilanz in Meerbusch 2022 war Rekordjahr für die Feuerwehr

(stz) Wenn die Feuerwehr in den vergangenen Jahres im Januar Bilanz zog, dann meldete sie zuletzt jedes Mal einen Einsatzrekord. So auch dieses Jahr. 2022 erreichten 786 Alarmierungen die Meerbuscher Feuerwehr. 2021 war sie zu 706 Einsätzen ausgerückt, 2020 zu 701. Noch vor zehn Jahren berichtete die Wehr von 400 Einsätzen pro Jahr. Um Brände handelt es sich dabei in 17 Prozent der Fälle. Die überwiegende Zahl der Einsätze – 70 Prozent – seien durch technische Hilfe bedingt, erklärt die Feuerwehr. In 33 Prozent der Fälle handelt es sich bei den Alarmierungen um Fehlalarm oder eine weniger gefährliche Lage, als ursprünglich angenommen.