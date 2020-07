Tierischer Einsatz : Meerbuscher Feuerwehr rettet Katze aus Motorraum

Wegen des Einsatz musste zwischenzeitlich die Straße Am Junkerstrauch gesperrt werden. Foto: Feuerwehr Meerbusch

Meerbusch Am Mittwoch musste die Meerbuscher Feuerwehr eine Katze aus einem Auto befreien, die sich im Motorraum festgeklemmt hatte. Das Tier hat den kuriosen und gleichzeitig auch aufwendigen Einsatz jedoch unbeschadet überstanden.

Am Mittwochnachmittag mussten die Meerbuscher Feuerwehrleute zu einem ungewöhnlichen und gleichzeitig sehr aufwendigen Einsatz ausrücken, nachdem sich eine Katze in einem Kleinwagen in Büderich festgeklemmt hatte und sich von selbst nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien konnte.