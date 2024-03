Blaulicht in Meerbusch Feuerwehr löscht Kellerbrand in Büderich

Am frühen Donnerstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei gegen 5.45 Uhr zu einem Feuer an der Necklenbroicher Straße in Büderich alarmiert. Der Brand war im Keller eines Wohnhauses ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, hatten die Rauchmelder bereits sämtliche Hausbewohner geweckt. Diesen war es gelungen, sich selbstständig ins Freie zu retten. Als Herausforderung für die Feuerwehr erwies sich beim Löschen die verwinkelte Struktur des Gebäudes sowie der viele Rauch. Schließlich konnte der Brandherd ausgemacht und gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich Aufwändig, da sich in den Kellerräumen eine enorme Wärme gestaut hatte, die nur langsam durch das Belüften mit Hochleistungsventilatoren ins Freie abgeleitet werden konnte. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats konnten anschließend zur Brandursache ermitteln, welche bislang aber nicht bekannt ist. Wegen der starken Rauchentwicklung gab die App „Nina“ eine Warnung heraus. Die Straße wurde zeitweise gesperrt.