Blaulicht in Meerbusch Feuerwehr löscht brennendes Auto

Meerbusch · Rund 20 Feuerwehrleute mussten am Dienstagnachmittag zu einem Brand in Büderich ausrückten. Auf dem Finkenweg stand gegen 16.30 Uhr ein Pkw in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung des Brandes verhindern, teilt Feuerwehrsprecher Tilmann Hennig mit.

31.01.2024 , 09:34 Uhr

7 Bilder Bilderstrecke: Feuerwehr löscht brennenden Pkw 7 Bilder Foto: Feuerwehr Meerbusch

Das Wohnhaus, vor dem der Wagen stand, sei auf Verrauchung kontrolliert worden. Über die genaue Ursache und Schadenhöhe des Fahrzeugbrandes kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Vor Ort waren der Löschzug Büderich und die hauptamtliche Wache. Hier geht es zur Bilderstrecke: Bilderstrecke: Feuerwehr löscht brennenden Pkw

(sug)