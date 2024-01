Brände in Meerbusch Feuerwehr rettet Katze aus Brandwohnung

Meerbusch · Die Feuerwehr wurde gleich zu zwei Feuern in Wohnungen gerufen – in Strümp stand eine Terrasse in Flammen, in Osterath brannte es an einem Gasherd. Menschen wurden bei den Bränden nicht verletzt.

07.01.2024 , 13:00 Uhr

Bei den beiden Wohnungsbränden wurden keine Menschen verletzt. Foto: RP/Feuerwehr Meerbusch