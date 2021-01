Polizei : Feuerwehr findet Leiche nach Brand von Hochsitz in Meerbusch

Feuerwehr findet Leiche nach Brand von Hochsitz in Meerbusch

Meerbusch Laut Polizei ereignete sich der Brand an der Uerdinger Straße nahe der Auffahrt zur A44. Die Identität der toten Person wird noch ermittelt.

(dpa) Nach dem Brand eines Hochsitzes auf einem Feld bei Meerbusch Lank-Latum hat die Feuerwehr am Brandort eine Leiche entdeckt. Wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen berichtete, war die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr wegen eines Feuers zu dem Hochsitz gerufen worden. Als es gelöscht war, entdeckten die Feuerwehrleute die Leiche.