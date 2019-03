Einsatz am Freitagabend: Großbrand in Schreinerei in Bösinghoven

Großbrand in Schreinerei in Bösinghoven

Das Feuer hat eine Schreinerei im Meerbuscher Stadtteil Bösinghoven zerstört.

(RP) Großeinsatz für die Meerbuscher Feuerwehr: Am Freitagabend hat in Bösinghoven ein Holz verarbeitender Betrieb gebrannt. Gegen 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Zimmerbrand in Bösinghoven gerufen. Über Funk konnte die Kreisleitstelle aber bereits mitteilen, dass es sich um eine brennende Schreinerei auf der Bösinghovener Straße handelte. Als die ersten Einsatzkräfte dort eintrafen, stand das Gebäude, in dem sich die Schreinerei befand, bereits komplett in Flammen. Neben den Feurwehrleuten aus Bösinghoven wurden auch die Einheiten aus Osterath, Lank, Büderich und Nierst sowie die hauptamtliche Drehleiter und die Führungskräfte der Feuerwehr Meerbusch alarmiert. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde auch der Gerätewagen aus Strümp hinzugeholt, der weitere Atemluftflaschen zur Einsatzstelle brachte. Wegen der fortgeschrittenen Brandentwicklung bekämpften die Feuerwehrleute das Feuer von zwei Seiten, unter anderem wurde von zwei Drehleitern aus durch das bereits durchgebrannte Dach gelöscht, um zu verhindern, dass sich das Feuer noch weiter ausbreitete.