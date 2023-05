Artenschutz in Meerbusch Festtagsschmaus für Vögel im Blühstreifen

Axel Aßmann hat bereits eine neue Idee für das Umfeld der Ackerflächen angeregt: so genannte Lerchenfenster. Dabei lassen die Landwirte eine 20 Quadratmeter große Fläche im Getreideacker frei. Dort können sich Ackerkräuter frei aussähen. Diese Flächen dienen als Anflugschneise und sicherer Landeplatz für Feldlerchen. Die Vogelart gilt als gefährdet, der Bestand ist in ganz Deutschland im Rückgang begriffen. Zwischen Lank, Ilverich und Strümp hätten an die 100 Feldlerchen überwintert, berichtet Axel Aßmann. An die 15 Lerchenpaare habe er beobachten können, das sei sehr viel. Laut Landwirtschaftskammer beträgt der Ertragsausfall lediglich wenige Euro pro Lerchenfenster. Möglicherweise nehmen die Landwirte die Idee im kommenden Jahr auf.