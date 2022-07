Meerbusch : Festnahme nach versuchter Tötung in der U76

Meerbusch Die Polizei hatte mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Dieser war einen Tag nach der Tat aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung an seiner Wohnanschrift in Meerbusch festgenommen worden.

(stz) Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der U76 am frühen Mittwochmorgen hat die Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf den mutmaßlichen Täter an seiner Wohnanschrift in Meerbusch festgenommen. Nach dem 26-Jährigen war mit Fotos aus der Videokamera der Rheinbahn gefahndet worden. Nicht zuletzt wegen eingegangener Hinweise zu dem bis dato unbekannten Mann, konnte dieser am Donnerstag festgenommen werden. Am Mittwoch gegen 6 Uhr war es in der U76 Richtung Krefeld zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dabei hatte der mutmaßliche Täter einem 23-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche lebensgefährliche Verletzungen zugefügt und dann die Bahn an der Haltestelle Landsknecht verlassen. Die Hintergründe der Tat sind noch wie vor nicht bekannt.