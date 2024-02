Event in Meerbusch Female Revolution im Rheinriff

Die Inspiration zu dem Event hatten die Mitarbeiterinnen bei einer internen Mädels-Surf-Session für das Rheinriff-Team. „Viele trauen sich sonst gar nicht auf die Welle zu gehen, wenn die guten Surfer Boys hier ihre Tricks machen. Und so kam uns die Idee, einen Safe Space für Frauen mit einem unterschiedlichen Sportprogramm zu schaffen“, berichtet Schmeetz. Zu Anfangs war nur ein Tag für die Veranstaltung geplant. Da die Einfälle aber so zahlreich waren, wurde ein langes Wochenende daraus. „Wir haben noch weitere Ideen in petto, aber die heben wir uns für kommende Events auf. Frauen sind so vielfältig und nicht jede Frau ist das klassische Mädchen. Wir haben in alle Richtungen gedacht“, sagt Klimper. Das Rheinriff sei die perfekte Location für so ein Event, da es den passende Platz biete und sich dort viel umsetzen lasse, findet das Team.