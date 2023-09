200 Jahre Teloy-Mühle Das sind die Pläne für das Mühlen-Jubiläum

Vor Ort erleben kann man diese Geschichte und auch die heutige Rolle der Mühle in Meerbusch zum Tag des offenen Denkmals am 10. September. Von 13 bis 18 Uhr organisiert die Kulturverwaltung der Stadt gemeinsam mit dem Heimatkreis Lank ein Familienfest rund um die Mühle. Das Stadtarchiv hat eine Ausstellung zur älteren und jüngeren Mühlengeschichte vorbereitet, die bereits am Mittwoch, 6. September, 16 Uhr eröffnet wird. Die Bildtafeln sind dann bis einschließlich Dienstag, 12. September, jeweils von 16 bis 19 Uhr, und natürlich am Festtag selbst in der Mühle zu sehen.