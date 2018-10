Meerbusch: Fehler der Fahrdienstleiterinnen führten zu Zugunglück

Meerbusch Rund zehn Monate nach einem Zugunglück in Meerbusch mit mehr als 40 Verletzten sehen die Ermittler menschliches Versagen als Ursache. Demnach machten zwei Fahrtdienstleiterinnen Fehler bei der Bedienung des Kontrollsystems.

Das Zugunglück mit rund 50 Verletzten in Meerbusch in Nordrhein-Westfalen vor zehn Monaten ist laut Gutachten auf Fehler zweier Fahrdienstleiterinnen zurückzuführen. Das hat die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt. Eine der beiden Frauen habe eine falsche Zugnummer eingegeben. Der Fehler habe Folgeprobleme ausgelöst, an deren Ende beide Fahrdienstleiterinnen fälschlich von einer technischen Störung ausgegangen seien. Ein Personenzug war in der Folge bei Düsseldorf auf einen Güterzug geprallt.