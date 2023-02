„Innovation-Talk“ in Büderich FDP lädt Experten zum Gespräch über Wasserstoff ein

Im Sommer vorigen Jahres hatte die FDP Meerbusch eine Gesprächsreihe unter dem Titel „Innovation-Talk“ gestartet und diese dem Thema Wasserstoff gewidmet. In dem Räumen des GEC auf dem Areal Böhler waren unter anderem Stadtwerke-Chef Tafil Pufja, der Meerbuscher Unternehmer und Geschäftsführer von IDG, Tim Kappe, und der FDP-Bundestagsabgeordnete Otto Fricke. Nun laden die Liberalen am Dienstag, 7. März, um 19 Uhr in das Magazin Drei auf dem Areal Böhler ein (Böhlerstraße 1, Halle 3). Und erneut geht es dabei um das Zukunfts-Potential von Wasserstoff. „Als Region im Strukturwandel betrifft dies auch die Zukunft von Meerbusch“, ist FDP-Chef Ralph Jörgens überzeugt.