Fußball in Meerbusch FCB schließt Oberliga-Saison als Neunter ab

Das letzte Saisonspiel fand vor großer Kulisse statt. Rund 1100 Zuschauer strömten an den Eisenbrand. Gut die Hälfte davon waren KFC-Fans, die den bereits feststehenden Aufstieg bejubeln wollten. Jedoch dominierte der FCB von Beginn an das Geschehen und ging in der siebten Minute auch in Führung. Kevin Weggen flankte von der rechten Seite ins Zentrum, wo Max Bauermeister aus fünf Metern mühelos einköpfte.