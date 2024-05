Fußball in Meerbusch FCB kassiert fünfte Niederlage in Folge

Der FC Büderich 02 ist in der Oberliga Niederrhein auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht. Der Aufsteiger unterlag beim VfB Homberg mit 1:3 (0:1) und musste damit seine fünfte Niederlage in Folge hinnehmen. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir haben nicht die nötige Intensität und den letzten Willen gezeigt, zudem konnten wir unsere vielen Ausfälle nicht kompensieren“, sagte FCB-Trainer Sebastian Siebenbach.