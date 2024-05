Meisterschaft auf dem Kleinfeld FCB-Kapitän Weggen scheidet im EM-Viertelfinale aus

Gleich bei seinem EM-Debüt steuerte der Blondschopf eine Vorlage bei und leistete somit seinen Beitrag zum 2:1-Erfolg im Auftaktmatch gegen Irland. Im zweiten Gruppenspiel trennte sich die deutsche Mannschaft vor mehr als 1500 enthusiastischen Zuschauern 1:1 von Ungarn. Die 1:2-Niederlage in der dritten Vorrundenpartie gegen Rumänien fiel nicht mehr ins Gewicht, Deutschland schaffte dennoch den Sprung ins Achtelfinale. Gegen Mitfavorit Ukraine zeigten Weggen & Co. eine starke Leistung und setzten sich durch ein Tor in der letzten Sekunde mit 1:0 durch. Ein eigener Treffer wollte dem Mittelfeldspieler, der in dieser Oberliga-Saison bereits elfmal für den FCB getroffen hatte, trotz einiger guter Chancen im gesamten Turnierverlauf nicht gelingen. „Die kleinen Tore sind mir ein wenig zum Verhängnis geworden. Der Ball wollte einfach nicht rein“, sagte der 30-Jährige.