Sport in Meerbusch Trotz Tabellenführung: FC Büderich zeigt sich weiter demütig

Das einzige Team neben dem FCB, das an den ersten beiden Spieltagen ebenfalls die Maximalausbeute von sechs Punkten erzielt hat, sind die Sportfreunde Baumberg, die am Sonntag (15 Uhr) auf dem Lanker Sportplatz beim TSV Meerbusch zu Gast sind. „Wenn diese Truppe einmal ins Rollen kommt, ist sie nur schwer aufzuhalten. Insofern wartet ein dicker Brocken auf uns“, sagt TSV-Coach Kevin Kreuzberg, dessen Mannschaft mit vier Punkten ordentlich in die neue Spielzeit gekommen ist. Das jüngste 1:1 in Sonsbeck machte aber deutlich, woran es bei den Blau-Gelben in der frühen Phase der Saison noch hapert. „Vor allem in der zweiten Hälfte hat mir das Spiel gegen den Ball überhaupt nicht gefallen. Gegen Baumberg müssen wir defensiv viel aktiver und aggressiver in den Zweikämpfen sein“, fordert Kreuzberg. Ein weiteres Manko war in beiden bisherigen Partien die Chancenverwertung. „Wir haben zwar viele Gelegenheiten, nutzen diese aber nicht konsequent“, moniert Kreuzberg, Torjäger Oguz Ayan ist bislang noch ohne Treffer. „Er hat zwei super Spiele absolviert, war im Abschluss bislang aber noch glücklos. Ich bin mir aber sicher, dass bei ihm bald der Knoten aufgehen und er dann wieder für viele Tore sorgen wird“, meint Kreuzberg.