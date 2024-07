Fußball-Oberliga in Meerbusch FC Büderich verpflichtet Mouadden als letzten Neuzugang

Mouadden wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf ausgebildet. Über die zwei Stationen Bayer Uerdingen und den KFC Uerdingen landete er im Sommer 2019 beim 1. FC Bocholt. Da er sich bei dem damaligen Oberligisten jedoch nicht nachhaltig durchsetzen konnte, heuerte Mouadden zwei Jahre später beim 1. FC Kleve an, für den er in 25 Oberligapartien sieben Treffer erzielte. In der Saison 2022/23 lief Mouadden 24 Mal für den KFC Uerdingen (vier Tore) auf, in der zurückliegenden Spielzeit kam er bei Cosmos Koblenz auf 15 Einsätze (fünf Tore). „Younes kann offensiv nahezu jede Position bekleiden. Er ist ein ganz anderer Spielertyp als Jan Niklas Kühling und Leo Stegner. Dadurch sind wir mit ihm im Angriff noch einmal deutlich vielseitiger aufgestellt“, sagt Siebenbach.