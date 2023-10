Fußball-Oberligisten aus Meerbusch FCB verliert Kellerduell, TSV holt einen Punkt

In der ersten Hälfte hatte der FCB deutlich mehr Ballbesitz, trat offensiv aber kaum in Erscheinung. Die Gastgeber nutzten ihre erste Chance zur Führung: Anil Yildirim ließ FCB-Keeper Joel Lanz mit einem platzierten Flachschuss keine Abwehrchance (15.). Die Büdericher blieben spielbestimmend, jedoch schlichen sich zu viele Ungenauigkeiten in ihre Angriffe ein. Mülheim sorgte in der 43. Minute mit seiner zweiten Chance für das 2:0. Nach einer Freistoßflanke bugsierte Lukas van den Bergh das Leder ins eigene Tor. Der FCB verkürzte zwar unmittelbar nach der Pause durch einen verwandelten Foulelfmeter von Dennis Wegner auf 1:2. Doch im direkten Gegenzug stellte Aboubacar Toure den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Büderich steckte nicht auf und kam nochmal heran. Leon Lepper legte von der linken Seite nach innen, wo Jan-Niklas Kühling die Kugel am gegnerischen Keeper vorbeilegte (60.). Nach der Roten Karte gegen Oliver Seibert, die ihm im Nachgang sein Traineramt kostete, drängte der FCB mit viel Leidenschaft auf den Ausgleich, doch letztlich fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft. Kurz vor dem Abpfiff sorgte Tunahan Yardimci nach einem Konter für den 4:2-Endstand.