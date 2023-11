Fußball-Oberligist aus Meerbusch FC Büderich: Interims-Trainerduo steht vor Herkulesaufgabe

Das Interims-Trainerduo steht vor einer echten Herkulesaufgabe. Nach zwölf Spieltagen haben die Büdericher erst acht Punkte auf dem Konto. Nun müssen sie nacheinander gegen die ersten Drei der Tabelle ran (Ratingen, Schonnebeck und Baumberg), ehe es in eine zweiwöchige Spielpause geht. „Wir sind in der Pflicht, auch gegen die Top-Teams zu punkten. Anderenfalls wird es schwierig, die Klasse noch zu halten“, betont Siebenbach. Als Vorbild dienen dem FCB die Mannschaften, die in dieser Woche in der zweiten Runde des DFB-Pokals für Überraschungen sorgten. „Da gab es einige Siege von Underdogs. Wieso sollte uns das nicht auch gelingen?“, meint der 34-Jährige. Taktisch werde er nur an wenigen Stellschrauben drehen. „In den letzten Spielen haben wir zu viele Gegentore kassiert. Daher ist das Wichtigste, die Kompaktheit zurückzuerlangen“, so Siebenbach. Wichtig: Stammtorwart Justin Möllering und Kapitän Kevin Weggen kehren nach abgesessenen Sperren wieder ins Team zurück.