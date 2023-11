Sport in Meerbusch FCB sucht Trainer für neue Mädchen-Mannschaft

Derzeit ist der OSV Meerbusch noch der einzige Club im Stadtgebiet, der weibliche Fußball-Teams am Start hat. In den zurückliegenden 15 Jahren hat sich der Verein am Krähenacker zu einer Top-Adresse im Fußballverband Niederrhein (FVN) entwickelt. Die „Erste“ schaffte im Sommer 2021 den Aufstieg in die Landesliga, wo sie momentan auf dem zweiten Tabellenrang steht, die „Zwote“ ist aktuell Fünfter in der Kreisliga A, die B-Juniorinnen derzeit Tabellenführer in der Kreisklasse.