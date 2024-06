Fußball in Meerbusch FCB stellt sich für die kommende Saison auf

Die ersten sieben Neuzugänge stehen bereits fest. Einer davon ist Rückkehrer Hendrik Kortgödde, der nach nur einem Jahr beim Lokalrivalen TSV Meerbusch an den Eisenbrand heimkehrt. Bei den Blau-Gelben war der 25-Jährige nur 18-mal zum Einsatz gekommen, meist als Joker von der Bank aus. „In der Aufstiegssaison war Hendrik sehr wertvoll für uns. Wir sind überzeugt, dass er bei uns wieder an diese Leistungen anknüpfen wird“, sagt Siebenbach. Von der SG Unterrath, die gerade so den Klassenerhalt in der Landesliga geschafft hatte, wechselt Roman Wakily nach Büderich. Der 22-Jährige fühlte sich lange Zeit auf der Position des Innenverteidigers am wohlsten, kam in der zurückliegenden Spielzeit aber meist auf der linken Abwehrseite zum Einsatz. „Er kann bei uns die Lücke schließen, die durch den Abgang von Jannik Stevens entstanden ist“, so Siebenbach.